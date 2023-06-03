Марьинка, ДНР, 3 июня, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили об ожесточённых боях российских и украинских войск в Марьинке Донецкой Народной Республики. Об этом заявил на брифинге 3 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«На донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Помимо этого, Конашенков сообщил об ударах авиации и артиллерии «Южной» группировки войск по украинским подразделениям в районах Ласточкина, Химика, Тоненького и Победы в ДНР. За сутки в этих районах авиация совершила четыре самолето-вылета.

Ранее в Минобороны также заявили о поражении полевого лагеря украинских националистов в районе Старой Покровки в Харьковской области. В районе Торецка в ДНР удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.