Белгород, 3 июня, 2023, 16:29 — ИА Регнум. В результате обстрела села Соболевка в Валуйском городском округе Белгородской области со стороны ВСУ 2 июня погибли три мирных жителя. Об этом 3 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, ещё одна женщина <…> скончалась в машине скорой помощи», — написал он.

Глава области отметил, что погибшая получила при обстреле проникающее осколочное ранение передней брюшной стенки и грудной клетки, и добавил, что ещё семь мирных жителей получили различные ранения. Шестерых из них госпитализировали, один отказался ехать в медучреждение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков написал, что ВСУ снова обстреляли населённые пункты Шебекинского городского округа Белгородской области. Он добавил, что в результате этого есть раненые и погибшие.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что украинские военные выпустили по Шебекинскому округу 371 боеприпас. При обстрелах погибли две женщины, которые проезжали на автомобиле по обстреливаемому участку. В городе Шебекино получило повреждения промышленное предприятие.

Также по селу Муром ВСУ выпутили 37 артиллерийских снарядов. В результате этого один дом сгорел и ещё 11 получили повреждения. На части улиц нет электроснабжения и мобильной связи.

3 июня двое мужчин получили ранения при обстреле украинскими войсками города Шебекино. Они ехали на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. Оба получили осколочные ранения и были госпитализированы в тяжёлом состоянии.