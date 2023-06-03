Киев, 3 июня, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Публикация правительством Венгрии ролика с картой Украины без Крыма является провокацией. Об этом 3 июня заявили в министерстве иностранных дел Украины.

Кадр из видео. Itt az ideje a békének! Карта Украины по версии правительства Венгрии. Русский Крым

В заявлении утверждается, что отсутствие полуострова в составе украинской территории противоречит заявлениям Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Венгрия должна прекратить осуществлять провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО», ― отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Также в МИД добавили, что временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Венгрии на своём канале опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию украинского конфликта и с картой Украины без Крыма. В подписи к видео отмечается, что конфликт принёс лишь разрушения и стал причиной гибели сотен тысяч людей. Победить в этом конфликте не может никто, поэтому прекращение огня и мирные переговоры необходимы как можно скорее.

На одном из кадров видео показана в виде иллюстрации карта Украины — территория страны выделена красным цветом на зелёном фоне, и Крым не включён в её состав.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости сделать всё, чтобы ещё до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров. Он подчеркнул, что в противном случае будет потеряно очень много жизней. Политик считает, что для Украины начало большого наступления станет «кровавой баней».

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес 2 июня заявил, что считает, что украинские войска смогут в этом году захватить Крым. По его мнению, это может произойти, если у российской армии вдруг закончится военная техника.

В ответ на это глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель указал, что британские власти выказывают подлость и пренебрежение нормами демократии, рассчитывая на захват полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, проведённого после госпереворота на Украине. По итогам проведенного на полуострове голосования, на которое пришло более 82% имеющих право голоса граждан, свыше 96% проголосовавших высказались за воссоединение Крыма с Россией.