Москва, 3 июня, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июня подтвердил, что в нынешнем году на Петербургский международный экономический форум, который пройдёт с 14 по 17 июня, не допустят журналистов из недружественных стран.

«Да, действительно принято решение в этот раз не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран», — привело его слова агентство ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что к форуму всегда большой интерес, и потому все остальные журналисты будут на нём работать.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Песков заявил, что президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Представитель Кремля уточнил, что сейчас идёт подготовка к выступлению главы государства.