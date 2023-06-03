Анкара, 3 июня, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Турция по просьбе Североатлантического альянса (НАТО) 4–5 июня направит батальон сил специального назначения в Косово, говорится в заявлении турецкого минобороны.

ИА REGNUM

«Батальон коммандос, прикрепленный к 65-й механизированной пехотной бригаде, был развёрнут в качестве резервного», — говорится в опубликованном оборонном ведомстве Турции заявлении.

В ведомстве добавили, что Анкара занимает конструктивную позицию и призывает стороны к сдержанности.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло 30 мая пообещал направить в Косово дополнительно 700 военнослужащих для обеспечения безопасности населения. По его словам, НАТО выберет ещё один батальон, который будет приведён в состояние боевой готовности.

Ситуация в Косово обострилась 29 мая, когда там начались стычки между проживающими в крае сербами и правоохранителями. Жители городов Звечана, Лепосавича, Зубина-Потока, в которых в подавляющем количестве проживает сербское население, против того, что мэрами этих городов стали косовары, несмотря на то, что большинство граждан отказалось от голосования на выборах. В ходе протестов сербы пытались прорваться в здания администрации в городах, чтобы заставить мэров уйти в отставку. Во время противостояния натовские военнослужащие атаковали мирных жителей. В результате этого были ранены 52 серба и 41 представитель международных сил (KFOR).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия безусловно поддерживает Сербию в ситуации обострения конфликта в Косово. Так, Москва считает, что законные права и интересы сербского населения края необходимо соблюдать и обеспечивать.