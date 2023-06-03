Мадрид, 3 июня, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Марко Асенсио покинет команду. Об этом клуб сообщил на официальном сайте в субботу, 3 июня.

JUANJO MARTIN / EPA Марко Асенсио

27‑летний спортсмен выступал за «Реал Мадрид» с 2015 года. По сообщениям СМИ, он может перейти во французский «Пари Сен-Жермен», но официального подтверждения данной информации нет.

«Мы никогда не забудем его карьеру и образцовое поведение за всё это время. «Реал» всегда был и будет его домом. Клуб желает ему и его семье удачи на новом этапе», — говорится в сообщении.

Асенсио в нынешнем сезоне чемпионата Испании сыграл в 30 матчах, забив девять голов и отдав шесть результативных передач. В составе «Реала» он трижды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, четырежды — клубный чемпионат мира. Также по три раза Асенсио становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, один раз выигрывал Кубок Испании.

ИА Регнум сообщало ранее, что португалец Криштиану Роналду решил покинуть саудовский «Аль-Наср» и вернуться в Мадрид. Адаптация к жизни в другой стране с закрытой культурой оказалась сложна для форварда, сыграл роль и языковой барьер. Это помешало Роналду акклиматизироваться в новом клубе «Аль-Наср», от игры за который он уже устал, хотя именно в нём он стал самым высокооплачиваемым футболистом на планете с зарплатой около 200 миллионов евро в год.