Симферополь, 3 июня, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Британские власти выказывают подлость и пренебрежение нормами демократии, рассчитывая на захват Крыма ВСУ. Такое мнение 3 июня высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как отметил глава комитета парламента Крыма, слова которого привело РИА Новости, о захвате полуострова рассуждали многие и главе минобороны Британии Бену Уоллесу, считающему, что ВСУ якобы могут захватить регион, стоит встать в очередь за ранее заявлявшими об этом представителями киевского режима.

«Позиция Британии насчёт Крыма подлая. Это пренебрежение демократическими нормами, выбором и желанием крымчан жить на своей исторической родине», — сказал он и подчеркнул, что Крым воссоединился с Россией навсегда.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Уоллес заявил, что считает, что украинские войска смогут в этом году захватить Крым. По его мнению, этом может произойти, если у российской армии вдруг закончится военная техника.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, проведённого после госпереворота на Украине. По итогам проведенного на полуострове голосования, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, более 96% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.