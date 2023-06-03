Берлин, 3 июня, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Рейтинги популярности Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой состоит канцлер Олаф Шольц, и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) сравнялись и составили 19%. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного 3 июня опроса газеты Bild.

ИА REGNUM Олаф Шольц

«АдГ получает рекордные цифры <…> АдГ более чем удвоила свой результат в течение года и теперь находится на одном уровне с партией канцлера», — отметили в издании.

Больше всего респондентов — 27% — заявили о поддержке оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в котором состоит предыдущий канцлер ФРГ Ангела Меркель. Партию «Зелёные», которая входит в правящую коалицию, поддержали 13% опрошенных.

«Откуда столько голосов за АдГ? Данные показывают, что партия особенно сильна в восточногерманских землях (включая Берлин). Там рейтинг достигает 30% (на западе 16%), намного опережая ХДС/ХСС (25%)», — говорится в статье.

За Свободную демократическую партию высказались 9% опрошенных, за Левую партию — 5%.

В опросе участвовали 1205 человек в период с 30 мая по 2 июня 2023 года. Погрешность исследования составила 2,9%.

АдГ основали в феврале 2013 года. Партия выступает с правой повесткой. На выборах в бундестаг, проходивших в сентябре 2021 года, АдГ набрала 10,3% голосов и получила 67 мест в парламенте.

Депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре 23 февраля 2023 года раскритиковал правительство Германии за поставки вооружений на Украину. Он назвал это решение безответственным, так как всё это вооружение может контрабандой попасть обратно в ФРГ.