Белгород, 3 июня, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Населённые пункты Шебекинского городского округа Белгородской области вновь подверглись атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они находятся под обстрелом украинской армии с самого утра 3 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Он уточнил, что в результате обстрелов есть и раненые, и погибшие.

«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте», ― написал в Telegram-канале губернатор.

Ещё одна местная жительница получила осколочные ранения левого плеча. Её госпитализировали в городскую больницу №2, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. Также в результате обстрела повреждены два дома. В них выбиты окна и посечены фасады. Множественные ранения, несовместимые с жизнью, получила в результате обстрела жительница Безлюдовки.

«Ещё один человек пострадал ― мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Находится в травматологическом отделении городской больницы №2», ― уточнил Гладков. ⠀

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Как сообщало ИА Регнум, Гладков ранее заявил, что украинские войска выпустили по Шебекинскому округу 371 боеприпас. В результате этого погибли две женщины, проезжавшие на автомобиле по обстреливаемому участку. В Шебекино пострадало промышленное предприятие.

Также по селу Муром ВСУ выпустили 37 артиллерийских снарядов. В результате один дом сгорел, ещё 11 получили повреждения. На части улиц нет света и мобильной связи.

При этом ночь на 3 июня в Белгородской области прошла спокойно. Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению с предыдущим днём, но всё равно в городе пока опасно.

Самые тяжёлые последствия в Соболевке Валуйского округа. По населённому пункту украинские военные ударили из РСЗО «Град». Под огонь попал частный сектор. По предварительным данным, погибли два человека, которые в момент обстрела находились во дворах своих домовладений. Шесть человек, включая двоих детей, получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.