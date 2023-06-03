Киев, 3 июня, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Власти Украины планируют закупить в 2023 году до 200 000 беспилотников различных модификаций для армии, сообщил CNN глава украинской службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нам нужны как дешёвые, так и дорогие беспилотники, и нам нужны беспилотники, которые поддерживают разные виды связи», — сказал он.

Глава украинской службы добавил, что чем больше каналов связи, тем эффективнее будет работа.

При этом на Украине производят беспилотники около 30 компаний. Как рассказал Щиголь, за прошедшие несколько недель власти подписали контракты на закупку 2000 беспилотних летательных аппаратов (БПЛА).

Как передавало 31 мая ИА Регнум, украинская армия получит 300 разведывательных дронов модели Vector немецкой компании Quantum Systems. Финансирование поставки беспилотников для Украины взяло на себя правительство Германии в рамках очередного пакета помощи, соответствующий контракт оценили в €57 млн. Поставка беспилотников намечена на начало 2024 года.

При этом в начале 2023 года Украина заключила контракт на поставку около 100 экземпляров беспилотников, используемых для разведки и сбора информации. Также ВСУ получили 33 дрона из Германии в 2022 году.