Москва, 3 июня, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Соединённым Штатам пора понять, что эпоха их неоспоримого доминирования завершилась и к ней уже не получится вернуться. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 3 июня на сайте российского дипведомства.

ИА REGNUM Пентагон

Она прокомментировала заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, что Вашингтон готов к переговорам по контролю над ядерными вооружениями без предварительных условий. Захарова отметила, что в Штатах до сих пор отказываются понять, что реальные причины кризиса по этому вопросу связаны с враждебной политикой американской стороны. Им также нужно понять, что началась новая эпоха.

«Задача сейчас — осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности и, главное, неделимости безопасности, а также учёте интересов и озабоченностей всех без исключения государств», — отметила представитель МИД.

Захарова указала на то, что Салливан предложил отделить контроль над вооружениями от ситуации, которая происходит в мире, но США не должны питать иллюзий, что смогут это сделать. Если Вашингтон и его союзники хотят оздоровить мировую обстановку и вернуться к контролю за вооружениями, им сначала нужно отказаться от попыток перекроить мир по западным лекалам, пока этот путь не привёл к глобальной катастрофе, подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Салливан сообщил, что Белый дом готов начать многосторонние переговоры по контролю ядерных вооружений взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Вашингтон готов подключить к соглашению Китай, Великобританию и Францию.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что заявление Вашингтона фактически было ультиматумом со скрытой угрозой, что будет, если Россия откажется от «предложения». Москва не будет менять решения по приостановке ДСНВ, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики.

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это было вынужденным решением, так как США требовали исполнения условий договора, но сами отказывались его соблюдать.