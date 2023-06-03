Киев, 3 июня, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) может пойти «совершенно по-разному». Об этом он сообщил 3 июня в интервью Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если честно, оно может сложиться по-разному, но мы сделаем это», — заверил украинский лидер.

Также в очередной раз президент потребовал от Запада дополнительной помощи и вооружения. В частности, он отметил, что Украине потребуется около 50 американских ЗРК Patriot. При этом украинский лидер добавил, что хочет получить вооружения быстрее, так как Киев не может ждать поставки «месяцами».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова 3 июня предположила, что коллективный Запад поставляет оружие на Украину, так как зарабатывает на этом. Она добавила, что западные государства перестанут накачивать Украину оружием только тогда, когда будут готовы принять условия российской стороны.

Также глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель 3 июня признал, что конфликт на Украине закончится после того, как Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву. При этом перед западными странами стоит вопрос не о том, чтобы завершить военные действия на украинской территории, а о том, каким образом их закончить.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин назвал одним из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине отказ Киева от вступления в НАТО и Евросоюз. Дипломат уточнил, что также Украина должна начать защищать права русскоязычных граждан и нацменьшинств и закрепить за русским языком статус государственного.