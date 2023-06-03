Москва, 3 июня, 2023, 14:59 — ИА Регнум. В Москве утром 3 июня госпитализировали автора песен «Бухгалтер» и American Boy Виталия Окорокова. Об этом стало известно «Известиям».

Виталий Окороков Виталий Окороков

По их информации, 61-летний композитор почувствовал себя плохо после концерта. Прибывшие медики диагностировали у мужчины воспаление верхних дыхательных путей и госпитализировали в лечебное учреждение. Подробности о его состоянии пока неизвестны.

Советский и российский композитор и продюсер Окороков стал известен благодаря нескольким хитовым композициям, написанным в конце 80-х годов для группы «Комбинация» — «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер», American Boy и несколько других.

Помимо «Комбинации», композиции авторства Окорокова также исполняли Филипп Киркоров, Вика Цыганова, Екатерина Шаврина и другие артисты советской и российской эстрады.