Москва, 3 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы России в зоне спецоперации на донецком направлении уничтожили более 220 украинских военных. Об этом 3 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он добавил, что наиболее ожесточённые бои идут в центральной части Марьинки, их ведут группы отряда специального назначения «Ахмат», а также подразделения 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки в ДНР.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа Донецкой Народной Республики», ― уточнил Конашенков.

Военный также сообщил, что в течение суток в ходе боёв на этом направлении российские войска ликвидировали более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В районе Отрадного в ДНР уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Как отметил представитель Минобороны, российская авиация на этом направлении совершила за прошедшие сутки четыре самолётовылета, а артиллерия выполнила 42 огневые задачи.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня в Минобороны заявили, что отряд специального назначения «Ахмат» продолжает наступать на марьинском направлении. На донецком направлении группировка войск «Юг» вела самые активные боевые действия около Авдеевки.

В тот же день подразделения Вооружённых сил России в ходе боевых действий на марьинском направлении уничтожили до 15 человек личного состава ВСУ. Здесь активно действовал взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии. В результате артиллерийского удара со стороны России противник также потерял один беспилотный летательный аппарат и три автомобиля.