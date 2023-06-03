Москва, 3 июня, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал 3 июня, что между Россией и Соединёнными Штатами продолжаются «некоторые контакты», в том числе по дипломатическим каналам. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Некоторые контакты существуют, но периодически, время от времени. По дипломатической линии — контакты между МИД и посольством и, соответственно, Госдепом и нашим посольством в Вашингтоне. В том числе и о визах», — поделился Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о контактах России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, на сегодняшний день их нет, как нет и никаких предварительных договорённостей о возможных переговорах по стратегической безопасности.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что такие контакты нужны, и добавил, что обмен информацией между Россией и США после уведомления о контрмерах с американской стороны в рамках ДСНВ идёт по дипломатическим каналам.