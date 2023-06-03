Вашингтон, 3 июня, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Газета Washington Post рассказала 3 июня об атаке украинских диверсантов на Белгородскую область, произошедшей 22 мая. В публикации 3 июня газета отметила, что они использовали исключительно вооружение из США, Польши, Чехии и Бельгии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Три автомобиля MRAP, ввезённые боевиками в Россию, были предоставлены США, четвёртый был из Польши», — сообщило издание со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Washington Post отметил, у диверсантов были бельгийские и чешские винтовки и как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, которым чаще всего пользуются США и западные страны.

Представитель минобороны Бельгии не уточнил изданию, какое именно количество винтовок передали Украине, но отметил, что за них несут ответственность получившие, а не передавшие власти и армия.

Ранее ИА Регнум сообщило о проникновении диверсантов ВСУ в Белгородскую область 22 мая. О ситуации доложили президенту России Владимиру Путину. В регионе ввели режим контртеррористической операции. Следственный комитет возбудил дело по шести статьям Уголовного кодекса.

Операцию по выдавливанию и уничтожению террористической группы успешно провели Вооружённые силы России, Росгвардия, пограничники и ФСБ. 23 мая в Минобороны сообщили, что диверсантов удалось заблокировать и ликвидировать, а немногочисленные остатки отбросить на территорию Украины, где по ним продолжили бить до полной ликвидации, уничтожив в общей сложности более 70 террористов.