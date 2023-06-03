Вашингтон, 3 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Украинским властям необходимо принять условие нейтралитета страны без каких-либо прямых гарантий безопасности со стороны Североатлантического альянса (АНТО) ради того, чтобы быстро закончить конфликт с Россией. Такое мнение 3 июня высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Пришло время всему Западу и США в частности взглянуть в лицо холодной, жесткой правде: связывая наши будущие гарантии безопасности с нестабильной страной, которая постоянно враждует со своим соседом, обладающим ядерным оружием, мы рискуем безопасностью США, и от этого следует отказаться», — написал он.

Дэвис указал, что вхождение Украины в НАТО стало бы и для альянса, и для самих США опасным решением, в связи с чем президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит подумать о другом варианте окончания конфликта, который не понравится Киеву.

По мнению военного, Украине необходимо оставаться нейтральной страной без прямых гарантий безопасности НАТО. При этом эксперт призвал американские власти прекратить давать киевскому режиму ложные надежды на вступление в альянс, так как это может стать причиной более длительного конфликта.

«Пора быть честными как с собой, так и с лидерами Украины и сосредоточиться на эффективных способах прекращения … [военных действий]», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что, когда коллективный Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву, конфликт на Украине закончится через несколько недель. Он утончил, что для западных стран стоит вопрос не о том, чтобы закончить военные действия на украинской территории, а о том, каким образом завершить конфликт. Дипломат подчеркнул, что западные государства будут продолжать оказывать поддержку Киеву, потому что якобы хотят на Украине мира.

Позднее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что западные страны поставляют оружие на Украину, потому что они на этом зарабатывают. Депутат уточнила, что это прекратится только тогда, когда Запад будет готов принять условия России.