Москва, 3 июня, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили две ракеты Storm Shadow и семь снарядов РСЗО HIMARS. Об этом в ходе брифинга 3 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«В течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — заявил генерал-лейтенант.

Кроме того, средства ПВО ликвидировали 16 украинских беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, ВКС России ночью 2 июня ударили по защищающим ключевые военные объекты ВСУ средствам ПВО. Конашенков уточнил, что все объекты, по которым наносился удар, успешно поражены.

В Минобороны России также 3 июня сообщили, что Вооружённые силы Украины в ходе спецоперации потеряли две единицы авиационной техники. Под Раздоловкой в ДНР российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8, а в районе населённого пункта Коптево (ДНР) — самолёт Су-27.