Симферополь, 3 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что Украина сможет захватить Крым в 2023 году, показывает его политическую слепоту, заявил 3 июня РИА Новости депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Это просто недалёкий человек, который дальше своего носа, видимо, ничего не видит. Его мнение — не более чем фантазия и политическая слепота», — сказал он.

Шеремет призвал Уоллеса заниматься внутренними проблемами Великобритании, а не переживать за Россию. Депутат считает, что подобные громкие заявления британцы делают перед большими провалами. Он подчеркнул, что у России достаточно сил для защиты населения и территорий.

«А вот британцам лучше стоит задуматься, к какой бездне гонят их собственные власти, и запастись впрок спасательными жилетами, вдруг понадобятся, мало ли что бывает в жизни», — добавил Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, Уоллес ранее заявил, что ВСУ смогут захватить Крым уже в этом году, так как у России якобы не останется военной техники. При этом в Washington Post отметили, что прогнозы британского военного министра противоречат мнению других официальных лиц НАТО.

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум отметил, что победить ядерную державу невозможно, Запад не может победить даже Северную Корею. Он предположил, что Уоллес понимает несбыточность своего прогноза, но сделал это заявление, чтобы объяснить налогоплательщикам в Великобритании отправку вооружений на Украину.