Москва, 3 июня, 2023, 14:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины в ходе спецоперации потеряли ещё две единицы авиационной техники. Об этом 3 июня в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ми-8

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», ― уточнил военный.

Кроме того, под Раздоловкой в ДНР российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8.

Также, добавил Конашенков, в ходе спецоперации за последние сутки ВС России ликвидировали 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны уничтожили в районах Ольшаны Харьковской области, Кременной, Пилиповки Луганской Народной Республики, Дмитровки и Кирилловки в ДНР, Сладкая Балка, Переможное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 432 самолёта, 236 вертолётов, 4452 беспилотных летательных аппарата», ― привёл данные генерал-лейтенант.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны 31 мая сбили в районе Новоандреевки Запорожской области украинский самолёт Су-25.

На следующий день средства ПВО сбили ещё один украинский штурмовик Су-25. Его ликвидировали в районе Велетенского Херсонской области. Также российские подразделения уничтожили 12 беспилотных летательных аппарата и 16 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS.