Харьков, Украина, 3 июня, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о поражении полевого лагеря украинских националистов в Харьковской области. Об этом заявил на брифинге 3 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«В районе населённого пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования. В районе Торецка Донецкой Народной Республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил он.

Вместе с тем авиация, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск за сутки поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях и технику в 96 районах.

Ранее Конашенков сообщил о потерях ВСУ на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях. Они составили до 190 военных. ВСУ также потеряли на херсонском направлении до 45 бойцов.