Москва, 3 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о потерях украинских войск за сутки. Так, официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге 3 июня, что на купянском направлении ВСУ потеряли до 90 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Удары российских авиации и артиллерии, а также тяжёлых огнемётных систем поразили подразделения ВСУ в районах Двуречного, Крахмального и Берестового в Харьковской области и Новосёловского в Луганской Народной Республике.

«В районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских ДРГ. В течение суток на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль и две боевые машины РСЗО «Град», — сообщил Конашенков.

Также на краснолиманском направлении бойцы группировки войск «Центр» поразили подразделенияя ВСУ в районах Невского, Червоной Дибровы в ЛНР, а также Григоровки в Донецкой Народной Республике.

«В районе Кузьмино в ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные установки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сообщил Конашенков.

Помимо этого, в том же районе российские войска уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее Конашенков сообщил о потерях ВСУ на на южнодонецком и запорожском направлениях. Там они составили до 150 военных. Представитель ведомства отметил, что это стало результатом работы российских авиации и артиллерии. Они ударили по подразделениям противника в районах Водяного и Павловки в Донецкой Народной Республике, а также в районах Малой Токмачки и Щербаков в Запорожской области.