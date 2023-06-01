Москва, 3 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. За последние сутки российские военные в зоне проведения специальной военной операции пресекли действия трёх групп украинских диверсантов. Об этом на брифинге 3 июня сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Военный уточнил, что действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) российские войска пресекли в районах Синьковки и Тимовки в Харьковской области. Ещё одну ДРГ ликвидировали в ЛНР.

«В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп российские подразделения пресекли 31 мая в районах Синьковки, Кисловки в Харьковской области и Розовки в ЛНР. Ещё одну ДРГ ликвидировали в районе Кременной в ЛНР.

3 июня российский спецназ пресёк попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области. По данным военкоров, диверсионный отряд Русского добровольческого корпуса находился у Новой Таволжанки вблизи границы с Белгородской областью. В ходе скоротечного боя значительную часть боевиков российские разведчики уничтожили, а выжившие убежали, забрав раненых.

Сообщалось также, что диверсанты входили в спецгруппу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.