Москва, 3 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях составили до 190 военных. Об этом в ходе брифинга 3 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВС России уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 145 военных ВСУ», — сообщил он.

Также потери ВСУ на херсонском направлении составили до 45 бойцов.

На южнодонецком и запорожском направлениях российские военные ликвидировали САУ Krab производства Польши, две гаубицы Д-30, гаубицу «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика» ВСУ. Также на херсонском направлении ликвидировали украинскую САУ «Акация».

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил 3 июня, что украинские войска перебросили артиллерию на херсонское направление. Он подчеркнул, что российские артиллеристы побеждают противника в дуэлях и постоянно уничтожают вражеские системы и склады боеприпасов.

Также начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что барражирующий боеприпас «Ланцет» Вооружённых сил России уничтожил на южнодонецком направлении САУ «Гвоздика» ВСУ. Он уточнил 3 июня, что на южнодонецком направлении ударом ЗРК «Тор» удалось уничтожить беспилотный летательный аппарат типа «Фурия». Кроме того, российские военные вскрыли и уничтожили разведгруппу ВСУ в районе Новомихайловки.