Москва, 3 июня, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Наиболее ожесточённые бои на донецком направлении в настоящее время ведут штурмовые отряды спецназа «Ахмат» в центре Марьинки и 1-й армейский корпус около Авдеевки. Об этом 3 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что также авиация и артиллерия группировки войск «Юг» поразила вражеские подразделения у Ласточкино, Химика, Тоненького и Победы в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Конашенков рассказал, что отряд специального назначения «Ахмат» продолжает наступать на марьинском направлении. Он добавил, что «Южная» группировка войск вела наиболее активные боевые действия в районе Авдеевки.

Ранее в Минобороны заявили, что за последние сутки ВС России в зоне проведения специальной военной операции пресекли действия трёх диверсионных групп ВСУ. При этом две из них были ликвидированы в Харьковской области и ещё одна — в ЛНР.