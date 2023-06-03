Москва, 3 июня, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Коллективный Запад поставляет оружие на Украину, так как он на этом зарабатывает. Такое мнение 3 июня высказала заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Как отметила в беседе с «Лентой․ру» Журова, западные государства перестанут накачивать Украину оружием только тогда, когда будут готовы принять условия российской стороны.

«Когда сядут за стол переговоров и поймут. Мы же Крым не собираемся отдавать, а там условие, чтобы Крым отдать и новые присоединившиеся [к России] территории», — сказала она.

Депутат отметила, что, по её мнению, военные действия завершатся, когда удастся договориться по этому вопросу, для чего нужно начать переговоры.

«Они пока на этом зарабатывают и пока не перестанут [поставлять Киеву оружие]. У них свои договорённости с Украиной и свои виды на Россию», — добавила Журова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель признал, что конфликт на Украине закончится через несколько недель после того, как западные страны перестанут оказывать военную поддержку киевскому режиму. Он добавил, что для Запада стоит вопрос не о том, чтобы завершить военные действия на украинской территории, а о том, каким образом их закончить.

Перед этим председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов отметил, что на Украине можно закончить конфликт и заключить мир, однако для этого Западу нужно осознать необходимость договариваться с Россией. Он добавил, что предлагаемая президентом «формула мира» не сработает. Константинов заявил, что украинский лидер — это временная фигура и его политические дни сочтены.