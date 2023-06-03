Москва, 3 июня, 2023, 13:56 — ИА Регнум. На стороне России в Донбассе принимают участие как минимум 15 граждан Франции, сообщил корреспонденту ТАСС французский журналист Винсент Перфетти.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

«По меньшей мере 15 французов воюют в Донбассе с 2014 года», — рассказал журналист.

Перфетти не стал раскрывать имена французских бойцов, поскольку во Франции у них могут возникнуть проблемы. Он рассказал лишь об уроженце Луганска Мунье, который много лет назад был усыновлен французом. В 2014 году Мунье вернулся на родину и вступил в ополчение.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому лицам с иностранным гражданством разрешено служить в российской армии. В общественных кругах тогда заявили, что привлечение иностранных граждан для службы в Вооруженных силах — нормальная и общемировая практика.

В марте глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что иностранцы изъявляют желание вступить в качестве добровольцев в российские подразделения, участвующие в специальной военной операции. Не раскрывая подробностей, он заявил, что многие из добровольцев разделяют ценности Русского мира.

Также в апреле сербский доброволец рассказал, что спецоперация напоминает о событиях, связанных с развалом Югославии. Он отметил, что сербские добровольцы едут в зону боевых действий, так как в конфликте участвуют не только Россия и Украина. Это война Запада на уничтожение России, уточнил боец.