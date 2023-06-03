Киев, 3 июня, 2023, 13:47 — ИА Регнум. В Киеве не согласились с планом урегулирования конфликта на Украине, который предложил министр Индонезии Прабово Субианто. В частности, неприятие вызвал пункт о создании демилитаризованной зоны. Об этом 3 июня сообщило Reuters.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

В интервью изданию заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов отверг предложенный Индонезией «корейский вариант» разрешения ситуации.

«Мы не собираемся обсуждать какую-либо договорённость, которая связана с потерей нашей территории, в том числе Крыма», ― пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня в Сингапуре министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил план мирного урегулирования конфликта на Украине. Первый пункт индонезийского плана содержит призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами.

Также предлагается создать демилитаризованную зону. Для этого, по его словам, каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций. Также глава минобороны считает необходимым ввести туда миротворцев Организации Объединённых Наций (ООН).

Субианто подчеркнул, что эффективность таких шагов проверена историей. В качестве примера он привёл масштабный военный конфликт в Корее, который завершился прекращением боевых действий и созданием демилитаризованной зоны. Теперь там почти полвека «сохраняется некоторая форма мира», которая гораздо лучше, чем открытые боевые действия.

Ранее в Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам по Украине. Как напомнил посол России в Великобритании Андрей Келин, для этого необходима только готовность Киева к признанию справедливыми условий Москвы о мирном урегулировании конфликта.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, пока предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине нет. По его словам, в настоящее время речь о переговорах Кремля с представителями действующей на Украине власти вряд ли может идти, так как «переговоры с Россией запрещены» властями киевского режима.