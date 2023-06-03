Москва, 3 июня, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля Джахар Мажидов спас жизнь человеку с эпилепсией у кассы супермаркета в Санкт-Петербурге. Об этом 3 июня сообщил РЕН ТВ.

Кадр из видео тренировки Джахар Мажидов

На кадрах с места событий видно, что внезапный припадок случился у одного из покупателей. Обступившие его люди не знали, что нужно делать в такой ситуации, и только Мажидов, выскочив из-за полок, сразу же перевернул его на бок, не дав задохнуться. Мужчина, которому помог спортсмен, быстро пришёл в себя, и ему вызвали скорую помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, как дагестанский полицейский спас жизнь малышу, подавившемуся ягодой. Инцидент произошёл в 2019 году, когда прапорщик полиции Мугумма Ильясов в выходной день во дворе ремонтировал свой автомобиль, и в этот момент из соседнего дома выбежала женщина и бросилась к нему. Она сообщила, что её маленький внук подавился виноградом и задыхается. Ильясову удалось помочь, и после этого он отнёс ребёнка в больницу, расположенную неподалеку, и передал медикам.