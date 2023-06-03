Красноярск, 3 июня, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ России по Красноярскому краю задержали генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом 3 июня сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM

Главу фонда подозревают в получении взятки в крупном размере. На сайте организации генеральным директором указан Михаил Попелышев.

«Всего он планировал незаконно обогатиться на 12 млн рублей, в мае получил 1,6 млн рублей, а 2 июня 2023 года при передаче 5 млн рублей был задержан», — сообщили в прокуратуре.

По версии следователей, подозреваемый предложил покровительство знакомому, который возглавляет строительную коммерческую организацию, обещая предоставлять контракты на подряд и помогать при сдаче работ неудовлетворительного качества. За это он потребовал 12 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года в Орле суд оштрафовал подрядную организацию на 100 млн рублей за передачу взятки руководителю орловского регионального фонда капитального ремонта. Директор компании передал 36,5 млн рублей главе фонда за содействие при заключении договоров на проведение капремонта жилых домов.