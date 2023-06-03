Белгород, 3 июня, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё семь получили ранения при обстреле села Соболевка в Белгородской области, сообщил 3 июня в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«В Валуйском горокруге снаряды «Града» выпущены по частному сектору в селе Соболевка — зафиксировано 18 прилётов», — добавил он.

В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли три человека — двое мужчин скончались на месте от полученных травм, ещё одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи. Кроме того, семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Гладков заявил, что из-за атак ВСУ повреждения получили газопровод и линия электропередачи.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село Соболевка Валуйского городского округа в Белгородской области. Под обстрел ВСУ попал частный сектор. Губернатор сообщил, что в больницу доставили двоих подростков: мальчика 13 лет с переломом и девочку 11 лет с осколочными ранениями левого глаза. Также от прямого попадания снаряда произошло возгорание хозпостройки и гаража в двух частных домовладениях.