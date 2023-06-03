Шебекино, Белгородская область, 3 июня, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 3 июня, что украинские войска выпустили по Шебекинскому округу 371 боеприпас. Глава региона отметил в Telegram-канале, что в результате этого погибли две женщины, проезжавшие на автомобиле по обстреливаемому участку.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

За прошедшие сутки при обстрелах ВСУ пострадали ещё восемь человек, шести понадобилась госпитализация. Помимо прочего, в Шебекино также пострадало промышленное предприятие.

«Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение», — сообщил Гладков.

Также по селу Муром ВСУ выпустили 37 артиллерийских снарядов. В результате один дом сгорел, ещё 11 получили повреждения. На части улиц нет света и мобильной связи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, незадолго до этого ВСУ выпустили по Шебекино 850 снарядов за один день, что является самым большим количеством за всё время украинских обстрелов. Гладков подчеркнул, что с такой ситуацией город ещё не сталкивался.

ВСУ с начала спецоперации обстреливают Белгородскую область, также в регион неоднократно проникали украинские диверсанты.

Так, в ночь на 1 июня Шебекино подвергся продолжительному обстрелу, в результате которого пострадали восемь человек, после этого в Белгороде развернули несколько пунктов приёма граждан. Сейчас пунктах временного размещения в Белгородской области находятся свыше 2,5 тысячи жителей Шебекинского округа, перенаправленных из опасной зоны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин по итогам телефонного разговора с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым дал соответствующие необходимые поручения.