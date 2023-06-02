Донецк, 3 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В районе Северска Донецкой Народной Республики российские военные ликвидировали командный пункт 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом з июня заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что удар по объекту с воздуха нанесла авиация южной группировки.

Кроме того, добавил военный, артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.

«Расчётами самоходных миномётов «Тюльпан» и «Пион» поражены огневые позиции подразделений ВСУ в районе Спорного и железнодорожная станция разгрузки в районе Курахово», — уточнил в беседе с РИА Новости Астафьев.

Военнослужащий добавил, что артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов украинской армии в сёлах Уманское и Победа. Кроме того, в районе посёлка Желанное Второе бойцы уничтожили гаубицу Д-20, две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы и пикап.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая Вооружённые силы России поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ около Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

Несколько дней спустя в Министерстве обороны России заявили об уничтожении в этом же районе командно-наблюдательного пункта штурмового батальона ВСУ «Скала». Неподалёку от населённого пункта Трудовое в Запорожской области уничтожили пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ.

Командно-наблюдательные пункты 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны российские подразделения уничтожили 31 мая в районах Северска ДНР и Горького Запорожской области.