Киев, 3 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не намерен участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если его стране на нём не дадут конкретный сигнал по поводу вхождения в альянс. Он заявил об этом 3 июня в интервью американской газете The Wall Street Journal.

«Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в блоке. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите», — сказал он.

Зеленский отметил, что ему неизвестно, получат ли украинские власти такой сигнал, какого они ожидают, однако указал, что понимает, что Украину не могут взять в альянс, пока на её территории идёт вооружённый конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Зеленский признал невозможность вхождения Украины в НАТО во время ведения на её территории боевых действий. При этом он назвал вхождение страны в альянс «лучшей гарантией безопасности».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет добиваться обеспечения собственной безопасности, что исключает вхождение Украины в состав НАТО. Представитель Кремля уточнил, что заявления Киева на эту тему свидетельствуют о его неготовности и нежелании решать проблемы за столом переговоров.