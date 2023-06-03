Херсон, 3 июня, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил 3 июня, что украинские войска перебросили артиллерию на херсонское направление. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Противник стал активнее применять артиллерию — его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей. Также им подвезли и боеприпасы», — заявил Сальдо.

Он подчеркнул, что российские артиллеристы побеждают противника в дуэлях и постоянно уничтожают вражеские системы и склады боеприпасов.

Ранее Сальдо назвал разговоры о контрнаступлении ВСУ информационной войной. Он заявил, что Киев уже очень долгое время анонсирует контрнаступление, но оно никак не начинается, потому что пик военных возможностей противник преодолел из-за перелома в боевых действиях и примитивной боязни ВСУ. А российские военные, как отметил врио региона, всегда готовы встретить украинские войска «по-мужски».

Херсонская область 30 сентября по итогам референдума стала российским регионом. Украинская сторона не признаёт легитимность голосования и продолжает периодические обстрелы области. Под российским контролем на данный момент находятся три четверти общей территории региона. Часть правобережья и сам Херсон остаются под контролем киевского режима.