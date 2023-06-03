Рим, 3 июня, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Жители Италии провели в ряде городов шествия, на которых выступили против НАТО и поставок оружия Киеву. Об этом 3 июня сообщило ТАСС.

Matteo Nardone / Press Agency Активист вывешивает флаг мира на Ларго-ди-Торре-Арджентина в Риме

Акцию поддержал комитет «Италия за мир», который собирает подписи под требованием провести референдум с вопросом, нужно ли поставлять вооружения на Украину. К протестам также присоединились другие общественные организации.

В Триесте шествие завершилось возле пункта сбора подписей за референдум. Его инициаторы отметили, что поставки оружия на Украину только ухудшают положения в этой стране, а также нарушают права человека. Для инициации референдума нужно собрать 500 тысяч подписей.

В Кальяри, расположенном на острове Сардиния, протестующие требовали убрать оттуда базы НАТО. Они заявили, что Италия оказалась в положении колонизированной страны.

Как сообщало ИА Регнум, в Италии регулярно проходят акции, на которых участники требуют независимости от НАТО и прекращения поставок оружия ВСУ. В феврале 2023 года в Пизе прошёл митинг партии «Власть народу». На нём участники выступили против эскалации конфликта на Украине.

Когда 13 мая в Рим приехал украинский президент Владимир Зеленский, в городе провели акцию протеста местные коммунисты. Они напомнили, что при нынешней власти в Киеве действует ультранационалистическое правительство, которое запретило неугодные партии, а также ввело неофашистские формирования в состав ВСУ. Протестующие назвали позором то, что Италия отправляет оружие республике.