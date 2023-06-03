Берлин, 3 июня, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Соотечественники канцлера Германии Олафа Шольца освистали его во время выступления на партийном фестивале «Праздник Европы» в городе Фалькензе. Как сообщило издание Bild в субботу, 3 июня, собравшиеся обвинили политика в разжигании войны поставками вооружения Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

На кадрах с места событий, появившихся в социальных сетях, десятки немцев освистывают канцлера, обзывают его «разжигателем» и требуют от него способствовать миру без оружия.

Помимо этого, нашлись те, кто громко призывал покинуть НАТО и прекратить поставки оружия Украине.

Сам Шольц в ответ не совладал с собой и сорвался на крик, обвинив Москву якобы в планах напасть на «ещё одну страну». Под улюлюканья толпы Шольц в итоге покинул сцену.

Ранее ИА Регнум сообщало, что неизвестный внезапно втиснулся в кортеж Шольца, двигавшийся по Франкфурту-на-Майне, и попал на лётное поле аэропорта, где схватил политика. Полиция не воспрепятствовала въезду непонятного авто в правительственную колонну, посчитав его сопровождающим. Телохранители Шольца осознали опасность ситуации, только когда мужчина отпустил канцлера. Задержанный позже заявил, что принял кортеж за свадебный.