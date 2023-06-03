Белгород, 3 июня, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Российский спецназ пресёк попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом 3 июня сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского добровольческого корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населённого пункта Новая Таволжанка», ― говорится в сообщении канала.

Уточняется, что в ходе скоротечного боя значительную часть боевиков российские разведчики уничтожили, а выжившие убежали, забрав раненых.

По данным канала, диверсанты входили в спецгруппу Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле российские бойцы в зоне СВО ликвидировали боевика из так называемого «Русского добровольческого корпуса» Дмитрия «Стрёма». Также в результате удара по группе украинских военных двое боевиков получили тяжёлые ранения.

Действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) российские подразделения пресекли 31 мая в районах Синьковки, Кисловки в Харьковской области и Розовки в ЛНР. Ещё одну ДРГ ликвидировали в районе Кременной в ЛНР.

В конце мая в правительстве Курской области опровергли фейк о прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана «Перехват». Сообщения с ложной информацией отправляли жителям региона якобы от лица ФСБ России.