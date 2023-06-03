Москва, 3 июня, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Выступление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о готовности Вашингтона к двусторонним переговорам по контролю над вооружениями с Москвой и Пекином «без предварительных условий» содержит деструктивный настрой, однако Россия позднее даст более развёрнутые оценки высказываниям утверждениям американского чиновника. Об этом 3 июня заявил журналистам заместитель главы министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Как отметил замглавы МИД, в Москве обратили внимание на слова Салливана на ежегодной конференции Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями, которые представляли собой явную попытку подать позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде, чем она сформулирована на самом деле.

«И помимо всех этих лозунгов в ней содержится неоспоримый деструктивный заряд, и настрой в ней отражён на сохранение и укрепление американского превосходства в некоторых сферах с претензией на полное доминирование, на дальнейший слом баланса интересов. Мы через какое-то время дадим развёрнутые оценки этому выступлению», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рябков заявил, что на сегодняшний день ситуация в сфере контроля над вооружениями до предела острая. Замглавы МИД подчеркнул, что по вине Вашингтона многие элементы прежней архитектуры в этой сфере либо полностью разрушены, либо переведены в полулетальное состояние.

На заседании Вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями Салливан заявил 2 июня, что в Белом доме готовы к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, включая в формате «пятёрки» Совбеза ООН, куда входят США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Также он заявил намерение продолжать уведомлять российскую сторону о пусках американских баллистических ракет и учениях стратегических сил.