Москва, 3 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал условие для возвращения к полноформатному функционированию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он сообщил 3 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наше собственное условие возвращения к полноформатному функционированию договора — это отказ США от фундаментально враждебной политики в отношении России», — заявил дипломат.

О приостановке участия России в ДСНВ ИА Регнум сообщало ранее. Это произошло 21 февраля 2023 года, и во время официального объявления президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а только приостанавливает участие страны в нём из-за политики США.

В Госдепе на это заявили, что Москва обязана выполнять условия соглашения, поскольку якобы именно она «некорректно» заявила о своём решении. Министр иностранных дел России Сергей Лавров позднее подтвердил приостановку договора и отметил, что не имеет по нему никаких контактов с США, которые также сообщили о намерении выйти из него.

В Кремле сложившуюся ситуацию назвали очень печальной. В Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.

В беседе с ИА Регнум политолог, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин также заявил, что в настоящее время назрела необходимость создавать новую, совершенно другую структуру стратегических ядерных сил.