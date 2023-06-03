Москва, 3 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Ситуация в сфере контроля над вооружениями до предела острая. Об этом 3 июня заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Владимир Федоренко/РИА Новости Сергей Рябков

Дипломат ответил на вопрос журналистов о том, могут ли введенные США контрмеры в рамках ДСНВ дополнительно обострить ситуацию в сфере контроля над вооружениями.

«Она и так до предела острая», — сказал Рябков.

Он уточнил, что по вине США многие элементы прежней архитектуры в данной сфере либо полностью разрушены, либо находятся в полулетальном состоянии. Рябков добавил, что Вашингтон попытается преподнести позицию США в более привлекательном для международного сообщества виде.

На заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 2 июня, что в Белом доме готовы к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями, в том числе в формате «пятёрки» Совбеза ООН.

Салливан выразил намерение продолжать уведомлять Россию о пусках баллистических ракет и учениях стратегических сил. В Белом доме подчеркнули, что не считают необходимым увеличивать число ядерных боезарядов для сдерживания потенциального противника. Он отметил, что США готовы придерживаться ключевых ограничений, если готова и Россия.

Россия приостановила действие ДСНВ 21 февраля 2023 года. Объявляя об этом, президент России Владимир Путин уточнил, что не разрывает договор, а приостанавливает участие страны из-за политики США. Позднее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил приостановку договора, отметив, что не имеет по нему никаких контактов с США. При этом в Кремле ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.