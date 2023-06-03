Москва, 3 июня, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с массовой гибелью людей в аварии на железной дороге в индийском штате Орисса. В своей телеграмме 3 июня он обратился к президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

UNI / XinHua Люди собираются на месте крушения поезда в районе Баласор штата Одиша на востоке Индии

«Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Как ранее сообщало ИА Регнум, авария произошла вечером 2 июня. Грузовой состав врезался в пассажирский поезд, после чего вагоны с пассажирами опрокинулись на соседний путь. Спустя время в них въехал ещё один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли ещё несколько вагонов с людьми. Все они оказались в перевёрнутых вагонах как в ловушке.

По данным представителя Юго-Восточной железной дороги (SER), в результате инцидента погиб 261 человек, еще 650 получили ранения, сейчас они находятся в больницах. Агентство Reuters писало о 288 погибших и более 850 пострадавших, государственный оперативный центр сообщал о 238 жертвах и 900 раненых.

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Глава российской дипмиссии в Нью-Дели Денис Алипов выразил соболезнования в связи инцидентом. В настоящее время данных о возможных пострадавших в результате аварии россиянах нет. Об этом заявил генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин.