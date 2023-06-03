Санкт-Петербург, 3 июня, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В Сети появились кадры с моментом автоаварии на Софийской улице в Санкт-Петербурге, где столкнулись более десятка автомобилей. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На кадрах видно, как грузовик на большой скорости выезжает на полосу встречного движения и врезается в поток машин.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 июня во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием 12 автомобилей. Позднее в городском ГУ МЧС России уточнили, что столкнулись 13 автомашин.

В результате автоаварии на Софийской улице у дома 52 пострадали 16 человек. После проведения осмотра 11 пострадавших направили в медучреждения. В работах по ликвидации последствий ДТП участвовали 15 человек и задействовали три единицы техники.

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Как заявили в городской прокуратуре, причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать выезд грузовика на полосу встречного движения из-за того, что водитель не справился с управлением.