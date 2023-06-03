Москва, 3 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В 11-м сезоне шоу «Голос» победила 19-летняя Виктория Соломахина из Воронежа, её наставницей на протяжении всего сезона была Полина Гагарина.

Кадр из видео: Виктория Соломахина на проекте «Голос. Дети» — «Однажды в декабре» Виктория Соломахина

Соломахина набрала 58,8% зрительских голосов в 11-м сезоне шоу. Она исполнила в суперфинале четыре композиции: «Колыбельную» вместе с Полиной Гагариной, а также «Не молчи», «Полёт на дельтаплане» и уже в статусе победительницы — «Ласточку». Призовую статуэтку победительнице вручил музыкальный продюсер шоу Юрий Аксюта.

Второе место в конкурсе заняла Эльмира Диваева. В качестве приза она получила статуэтку, контракт на запись песен и миллион рублей.

Виктория Соломахина не в первый раз принимает участие в проектах «Голоса». Девять лет назад она пробовала свои силы на шоу «Голос. Дети», но тогда выбыла на втором этапе.

С 2012 года впервые в финал проекта прошли только представительницы прекрасного пола — 41-летняя Ирина Сыщикова (Батайск), 28-летняя Эльмира Диваева (Стерлитамак), 21-летняя Людмила Серебрякова (Москва).

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Ливерпуле прошёл международный музыкальный конкурс «Евровидение». Победу одержала певица Лорин из Швеции c песней Tattoo. Мероприятие проходило в британском Ливерпуле. 39-летняя шведка набрала 583 балла. Это уже вторая победа исполнительницы. Первый конкурс она выиграла в 2012 году с песней Euphoria.