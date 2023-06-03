Калькутта, Индия, 3 июня, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В настоящее время данных о пострадавших в результате железнодорожной аварии в Индии российских гражданах пока нет. Об этом 3 июня заявил генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«На данный момент у нас нет информации о пострадавших россиянах. Выясняем обстоятельства случившегося», — процитировало его слова агентство РИА Новости.

Генконсул также добавил, что российское диппредставительство выразило соболезнования властям штата Одиша и семьям тех, кто погиб в результате крушения поездов.

Как сообщало ИА Регнум, железнодорожная авария произошла вечером 2 июня в районе города Баласора. Грузовой состав врезался в следовавший из Калькутты в Ченнаи пассажирский поезд. После этого 10–12 вагонов с пассажирами опрокинулись и упали на соседний путь. Через некоторое время в них врезался ещё один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли и опрокинулись ещё три-четыре вагона с людьми, которые фактически оказались в ловушке.