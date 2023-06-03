Москва, 3 июня, 2023, 11:54 — ИА Регнум. На Боровском шоссе в Москве произошёл обвал грунта. О происшествии сообщила 3 июня пресс-служба Дептранса Москвы.

Bogdanov-62 Боровское шоссе

«На Боровском шоссе произошёл провал грунта. Движение по дублеру Боровского шоссе временно перекрыто», — процитировало сообщение агентство «Москва».

Из-за обвала временно перекрыли движение по дублёру аварийного участка. В Дептрансе посоветовали водителям выбирать объездные пути.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в столице водитель КамАЗа высыпал горящий мусор прямо на Варшавском шоссе. Предварительно мусор загорелся внутри грузовика, поэтому пришлось экстренно от него избавиться, чтобы не сгорела вся машина. Водитель грузовика высыпал содержимое прямо на дорогу, из-за чего пришлось перекрыть две полосы.