Тикси, Якутия, 3 июня, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Арктический порт Тикси на побережье моря Лаптевых на севере Якутии сделают международным. О том, что он начнёт принимать иностранные суда, стало известно в субботу, 3 июня.

A. L. (loading) Тикси

Как сообщается на сайте правительства России, постановление о признании порта международным подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Принятое решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот может составить порядка 30 миллионов тонн в год», — сообщили в кабмине.

По задумке правительства, проект позволит создать новые перевалочные мощности и новые рабочие места, а также развить сам порт и Северный морской путь.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в настоящее время Россия наращивает мощности морских портов. С 2020 по 2022 год национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» обеспечил прирост производственной мощности морских портов России до 88,4 млн тонн. Наиболее крупные объекты начали работу в 2022 году: терминал навалочных грузов в морском порту Тамань, угольный перегрузочный комплекс в Приморском крае и морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае.