Киев, 3 июня, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Мэру Киева Виталию Кличко стоит подать в отставку. С таким призывом к чиновнику после скандала вокруг бомбоубежищ 3 июня обратился глава Деснянского района столицы Украины Дмитрий Ратников.

«Предлагаю написать такие заявления вдвоем, вы и я, одновременно. Это мужской поступок», ― сказал Ратников в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что они вместе работают для киевлян, вместе и отвечают перед ними.

На днях на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой отстранить Кличко от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с неудовлетворительной организацией работы бомбоубежищ столицы. Авторы обращения обвинили мэра украинской столицы в вопиющей безответственности. На сегодня из 25 тыс. необходимых подписей петиция набрала 427 подписей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая жители нескольких украинских городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. Местные СМИ сообщили, что закрытым оказалось каждое второе укрытие. Многочисленные жалобы поступали и от жителей Киева.

Этот вопрос киевляне подняли на пресс-конференции 1 июня. Горожане накричали на мэра украинской столицы. Они заявили, что проблема с постоянно закрытыми бомбоубежищами сохраняется на протяжении долгого времени. В свою очередь Кличко указал, что за бомбоубежища отвечают главы административных районов и руководители тех мест, где непосредственно расположены укрытия, а СБУ проводит проверку.

Ранее Кличко уже пытались снять с должности главы Киевской городской государственной администрации. Как заявил занимавший тогда пост руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, Кличко потерял контроль над столицей и должен покинуть занимаемую должность.