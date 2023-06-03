Донецк, 3 июня, 2023, 11:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские войска 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 3 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 36 обстрелов из этого числа было зафиксировано на донецком направлении, 24 обстрела — на горловском направлении и по одному на ясиноватском и волновахском направлениях.

Также указывается, что в общей сложности за это время враг выпустил по территории республики 492 единицы различных боеприпасов.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка, Александровка, Новопетриковка, Горловка, Гольмовский и Ясиноватая.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что ночь на 3 июня в регионе прошла спокойно. Он подчеркнул, что число украинских обстрелов Шебекино значительно сократилось. Глава региона также добавил, что над Белгородом работала система противовоздушной обороны.

До этого в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что Горловка и Макеевка подверглись обстрелу со стороны украинской армии. По городам было выпущено в общей сложности 13 снарядов разного калибра.