Москва, 3 июня, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XI Международного юношеского турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Соответствующую телеграмму 3 июня опубликовала пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Отрадно, что в Санкт-Петербурге, родном городе Анатолия Семёновича, на протяжении многих лет проводится турнир его имени. А это значит, что уникальное педагогическое, творческое наследие Анатолия Рахлина, его опыт, идеи, наработки сохраняются и приумножаются, помогают юным дзюдоистам добиваться успеха», — говорится в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность в том, что этот турнир и в дальнейшем будет способствовать популяризации дзюдо, объединяя своими целями всё больше участников, ценящих идеалы и принципы этого вида единоборств и стремящихся к вершинам мастерства.

«И конечно, соревнования станут значимым вкладом в сбережение памяти об Анатолии Семёновиче Рахлине», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая Европейский союз дзюдо (EJU) поддержал решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить 20 нейтральных белорусских и российских спортсменов к участию в олимпийской квалификации на летние Игры — 2024 в Париже.

До этого IJF не допустила к участию в чемпионате восемь спортсменов из России. Она провела «тщательное изучение биографических данных», по итогам которого поводом не допустить спортсменов до состязаний стали высказывания дзюдоистов на тему российской спецоперации на Украине или их принадлежность к Вооружённым силам.